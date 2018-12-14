Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından gerçekleştirilen polis alımları için adaylar heyecan içinde. 2109 yılında 35 bin polis alımı yapılacak. Bu açıklamanın gelmesinin ardından adaylar gözlerini alım ilanına çevirdi. Polis Özel Harekat (PÖH) branşında alım yapılması bekleniyor. Öte yandan POMEM ve PMYO branşlarında da alım yapılacak. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımları ile ilgili açıklamalar yapmıştı. İşte detaylar...

Polis alımlarının hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. Polis Akademisi tarafında ilan yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019'DA 35 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Polis alımları ile ilgili Süleyman Soylu 2019 yılında toplam 35 bin polis alımı yapılacağını bildirdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda PÖH alımları konusuna da değinen Bakan Soylu, yeni alımlarda kadın PÖH alımı yapılacağını açıklamıştı.

Peki, şartlar nasıl olacak?

Daha önceki polis alımlarında şartlar şu şekildeydi;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak