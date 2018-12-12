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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 10:22

Son dakika: Sağlık Bakanı duyurdu! 2019'da 25 bin personel ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, "2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz." dedi.

Hükümetten müjde! 25 bin personel alınacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' dedi. Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.
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