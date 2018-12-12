Son dakika: Sağlık Bakanı duyurdu! 2019'da 25 bin personel ataması yapılacak Sağlık Bakanı Koca, "2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz'' dedi. Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER