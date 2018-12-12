Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) resmi internet adresi üzerinden yaptığı paylaşımda 3 ana kadroda personel alımı şartlarını duyurdu. Bu duyuruda personel alımı ilanı olmadığı sadece personel açıkları olması durumunda başvurulara göre adaylara çağrı yapılacağı bildirildi. Bizde sizler için MİT'in yayınladığı, İstihbarat Uzmanı, Arapça Dil Uzmanı ile Bilim ve Teknoloji Uzmanı şartlarını derledik. İşte ayrıntılar...

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İSTİHBARAT UZMANI ŞARTLARI NELER?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 35 yaşını doldurmamış olmak,

• Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

• Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden; YDS/KPDS/ÜDS'de 80 veya üzeri puan almak ya da KPSS'nin yabancı dil bölümünde en az 48 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS'de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS/KPDS kapsamında bulunan dillerin birinden 70 veya üzeri puan almak ya da YDS/KPDS'de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Bulunduğu yabancı ülkenin resmi dilinde en az 3 öğretim yılı olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim görmüş olmak ve bu dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

• Analitik zekâ, yaratıcı düşünebilme, yönetme - yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı'nın mevzuatı ve takdiri esastır).

ARAPÇA DİL UZMANI ŞARTLARI NELER?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 35 yaşını doldurmamış olmak,

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

• Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere Arapça dilinde YDS/KPDS'de 60 veya üzeri puan almış olmak,

- Arapça konuşulan ülkelerde en az 1 yıl bulunmuş olmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

- Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

• Güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, yüksek sorumluluk bilinci, detaylara önem verme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı'nın mevzuatı ve takdiri esastır).

BİLİM VE TEKNOLOJİ UZMANI KADRO DETAYI

Bilim ve teknoloji uzmanı olarak ise adayların alınacağı kadrolar şu şekilde açıklandı;

Sinyal Analiz ve Uygulamaları Uzmanı,

Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı,

Uydu Haberleşme Uzmanı,

Ağ Yönetim Uzmanı,

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı,

Sistem Yönetim Uzmanı, Görüntü Analiz Uzmanı,

Veri Tabanı Yönetim Uzmanı,

Görüntü-Ses İşleme Uzmanı.

Bilişim Güvenliği ve İnternet Teknolojileri Uzmanı,

Haberleşme Sistemleri Uzmanı,

Veri Madenciliği Uzmanı,

Yazılım Uzmanı,

Sistem Analizi Uzmanı,

Haberleşme Yazılımları Geliştirme Uzmanı,

Mekanik Sistem Tasarım Uzmanı,

Donanım Geliştirme Uzman.

Bu kadroların başvuru şartları için tıklayın.