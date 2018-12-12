İş arayışında olan vatandaşların ilk göz attıkları noktalardan biri de her zaman olduğu gibi son günlerde de İŞKUR'daki ilanlar olarak göze çarpıyor. Kamu kurumları ve özel sektördeki birçok firma işçi arayışını İŞKUR üzerinden yayınladıkları ilanlar aracılığı ile sürdürüyor. İş arayan vatandaşlar da İŞKUR üzerinden bu ilanlara başvurabiliyor. Peki ama İŞKUR'a nasıl üye olunur? iŞKUR'daki ilanlara nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım şartları nelerdir? İşte o detaylar...