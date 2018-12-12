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  • 12.12.2018 16:28
  • Son Güncelleme: 12.12.2018 16:30

'dan 46 bin kişiye iş müjdesi! ?

2018 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam imkanı yarattı. Bugüne kadar toplamda 8 milyon insanın iş bulmasına aracı olan İŞKUR'da 46 bin personel alım ilanı daha bulunuyor. İş arayan vatandaşlar ? İŞKUR'daki ilanlara nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım şartları nelerdir? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İŞKUR'daki ilanlar ile ilgili detaylar...

İş arayışında olan vatandaşların ilk göz attıkları noktalardan biri de her zaman olduğu gibi son günlerde de İŞKUR'daki ilanlar olarak göze çarpıyor. Kamu kurumları ve özel sektördeki birçok firma işçi arayışını İŞKUR üzerinden yayınladıkları ilanlar aracılığı ile sürdürüyor. İş arayan vatandaşlar da İŞKUR üzerinden bu ilanlara başvurabiliyor. Peki ama İŞKUR'a nasıl üye olunur? iŞKUR'daki ilanlara nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım şartları nelerdir? İşte o detaylar...

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