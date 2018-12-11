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  • 11.12.2018 12:13

ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı yapacak! 2018 şartlar neler?

Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına açıktan 37 devlet memuru alımı için uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavı yapılacak. Peki, başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru yapabilmek için şartlar neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru tarihi ile başvuru şartları belli oldu. Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı şartları neler? Başvurular ne zaman, nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular 11-26 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan duyurularda ilan edilecek.

DUYURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARIN 2018 KPSS'YE GİRMİŞ OLMASI GEREKİYOR

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları, 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden belirtilen en az puanı almış olmaları gerekiyor.

Adayların yapılacak uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden "Sivil Memur Adayı Olur" kararını içeren sağlık raporu almaları isteniyor.

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