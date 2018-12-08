Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili bir duyuru yayınladı. MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte alan değişikliği takvimi belli oldu. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlrin 2018 yılı alan değişikliği işlemleri için geri sayım başladı. Peki, öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman yapılacak? İşte 2018 öğretmenlerin alan değişikliği takvimine ilişkin detaylar...

ÖĞRETMENLERİ ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Öğretmenlerin 2018 yılı alan değişikliği başvuruları 12-18 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvuruları 24-26 Aralık'ta yapılacak. Atamalar ise 28 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 18 Ocak - 4 Şubat 2019 tarihleri arasında olacak.

ŞARTLAR NELER?

Öğretmenlerden;

- Öğrenime uygun alanı dışında bir başka alana atananlar,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler,

adaylıklarının kaldırılmış olması ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana uygun olması kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecekler.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuzniyeti olanlar alan değişikliğinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar da, adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekler.

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun yukarıda belirtilen Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görev yapan eğitim kurumu yöneticileri de alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekler.

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