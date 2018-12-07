Engelli memur alımı için başlatılan 2018/2 EKPSS tercih işlemleri 7 Aralık'ta sona eriyor. Bu tercih işlemlerinin ardından kamuya 2 bin 504 engelli memur alınacak. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar gözünü ÖSYM'ye çevirdi. Şimdi sıra tercih sonuçlarında. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak.? 2018 engelli memur alımı yerleştirme nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda 2018/2 EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bildirilmedi. Engelli memur alımına ilişkin yapılan EKPSS tercih sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/ program ile kadro lar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adayl ar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacak.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştiri ldiği takdirde bu aday herhangi bir kadro ya yerleşememiş olacak.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI NASIL OLACAK?

İlköğretim/ortaokul/i lkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için i lkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu ada y lardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir . Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme y ap ılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Dev let memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engelli lerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapıl acakt ır. Kura çekimini, kura için başvuru da bulunan adaylar da izleyebil eceklerdir.

2016 veya 2018 - Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine baş v ur u yap mayan adaylar Tablo - 1'den tercih yapamazlar.