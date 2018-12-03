MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günü duyurusu yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sınav tarihini iple çekiyor. Heyecanla sınava hazırlanan adayların sınav yerleri bugün belli olacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? MEBBİS öğretmen girişi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınava giriş yerleri, MEB'in yayımladığı takvime göre bugün açıklanacak. MEBBİS sistemi üzerinden açıklanacak olan sınav yerlerinin görüntülenebilmesi için sisteme giriş yapılması gerekiyor.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapabilmek için öncelikle şifrenizin olması gerekiyor. Şifresi olmayanlar, önce talep formunu doldurması gerekiyor. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak MEBBİS şifre ve kullanıcı adınız yoksa "Şifremi unuttum" alanına tıklayarak sizden istenen gerekli bilgileri tamamladıktan sonra şifrenizi alabilirsiniz.

aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 10-31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak.

* Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10 - KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

* Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3'te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

* Sözlü sınavda adaylar, eğ itim bilimleri ve genel kültür, b ir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

* Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

* Sözlü sınava katılanların sınav puanları "Sözlü Sınav Sonuç Ekranı"na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanla r başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

* Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr ve http://personel .meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

ATAMALAR NE ZAMAN?