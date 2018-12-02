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  • 02.12.2018 08:23
  • Son Güncelleme: 02.12.2018 08:24

alımı mülakat sonuçları belli oldu! mülakat sonuçları sorgulama

Bekçi olmak için başvuruda bulunan on binlerce aday mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Bekçi adaylarının merakla beklediği açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. mülakat sonuçlarının açıklandığını duyuran Emniyet, sonuçları sorgulamak için adresi de açıkladı. Bunun üzerine bekçi adayları; nasıl sorgulanır? Bekçi alımı mülakat sonuçları nereden sorgulanır? sorgulama gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte bekçi alımı mülakat sonuçları ile ilgili detaylar...

Bekçilik alımı ile ilgili on binlerce kişinin beklediği duyuru Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Emniyet'ten yapılan açıklamada bekçilik alımı mülakat sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar günlerdir mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gece yarısı yapılan duyurunun ardından sonuçları merakla bekleyen kişiler; bekçi alımı mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Bekçi alımı mülakat sonuçları nereden sorgulanır? Bekçi alımı mülakat sonuçları sorgulama, bekçi sınav sonucu sorgulama gibi aramalar yapmaya başladı. İşte bekçi alımı mülakat sonuçları ve sonraki süreç ile ilgili detaylar...

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