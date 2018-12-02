Bekçilik alımı ile ilgili on binlerce kişinin beklediği duyuru Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Emniyet'ten yapılan açıklamada bekçilik alımı mülakat sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar günlerdir mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gece yarısı yapılan duyurunun ardından sonuçları merakla bekleyen kişiler; bekçi alımı mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Bekçi alımı mülakat sonuçları nereden sorgulanır? Bekçi alımı mülakat sonuçları sorgulama, bekçi sınav sonucu sorgulama gibi aramalar yapmaya başladı. İşte bekçi alımı mülakat sonuçları ve sonraki süreç ile ilgili detaylar...