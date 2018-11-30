Hükümetin istihdam atağı, önümüzdeki sene de devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında verdiği "Aralıkta istihdamlar artacak" müjdesinin detayları belli oldu.
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Hükümetin istihdam atağı, önümüzdeki sene de devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında verdiği "Aralıkta istihdamlar artacak" müjdesinin detayları belli oldu.
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