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  • 30.11.2018 11:38
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 11:46

TYP ile kamuya 70 bin kişi alınacak! ilanları

2018 yılında bir milyondan fazla kişiye istihdam yaratırken, 2019 hedeflerini de belirledi. Son 10 yılda işsiz vatandaşların umudu olan İŞKUR, toplamda yaklaşık 8 milyon vatandaşa iş kapısı oldu. 2019 yılında da "Toplum Yararına Program" (TYP) kapsamında 70 bin kişinin kamuda işe alınacağı duyuruldu. Bu haber üzerine vatandaşlar ilanlarına nasıl bakılır? na kimler başvurabilir? İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları nelerdir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ilanları ile ilgili detaylar...

İŞKUR TYP ile kamuya 70 bin kişi alınacak

Hükümetin istihdam atağı, önümüzdeki sene de devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında verdiği "Aralıkta istihdamlar artacak" müjdesinin detayları belli oldu.

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