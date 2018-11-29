EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Geçtiğimiz gün 2 bin 504 engelli memur alımı için tercih işlemlerinin 29 Kasım'dan itibaren alınmaya başlanacağı bilgisinin açıklanmasının ardından engelli memur adayları gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz detaylarına göre tercih yapacak olan adaylar, tercih işlemleri için bekleyişte. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2019 engelli memur alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Engelli memur adayları heyecanla tercih işlemlerini bekliyor. ÖSYM tarafından duyurulacak olan EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bugün içerisinde yayınlanması beklenen tercih kılavuzu ile ilgili tüm gelişmeleri takip edip, sizlere duyuracağız.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirişecek. Adaylar 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini yapabilecek.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ

Engelli memur alımı için yapılacak EKPSS tercih işlemleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklama doğrultusunda, ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadroya engelli memur alımı yapılacak.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.