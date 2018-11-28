KPSS DHBT sınavı için hazırlıklar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) düzeyi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din hizmetlerinde görev alacak personeli seçmek amacıyla ÖSYM tarafından yapılan KPSS DHBT ne zaman? KPSS DHBT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2018 KPSS DHBT NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2018 KPSS DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Gene l Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT'ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans dü zeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce d ikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava hazırlanan adaylar bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. DHBT sınav giriş yerleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanacak.

2018-KPSS ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacak.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilecekler. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb . bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.