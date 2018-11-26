İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), mühendis, şehir plancısı, kütüphaneci, mimar, istatistikçi, kimyager, peyzaj mimarı, grafiker, restoratör, psikolog, biyolog, hemşire, tercüman, bilgisayar işletmeni ve tekniker ünvanlı belirlediği toplam 461 boş kadroya memur alımı yapacak. Peki, İSKİ memur alımı ne zaman? Başvular ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

İSKİ MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular 3-10 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacak.

Sınava girmek isteyen adaylar başvrularını belirlenen tarihler aralığında https://basvuru.iski.go.tr adresi üzeirnden başvuru formunu doldurarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru sonuçları 17 Aralık'ta açıklanacak.