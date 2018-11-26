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  • 26.11.2018 12:51
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 13:16

461 memur alımı yapacak! başvuru ne zaman? Şartlar neler?

Genel Müdürlüğü belirtilen 461 boş kadroya memur alımı yapacak. Söz konusu alıma ilişkin yayınlanan duyuruda, başvuru şartları ve detayları da belli oldu. Peki, ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İSKİ 461 memur alımı yapacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), mühendis, şehir plancısı, kütüphaneci, mimar, istatistikçi, kimyager, peyzaj mimarı, grafiker, restoratör, psikolog, biyolog, hemşire, tercüman, bilgisayar işletmeni ve tekniker ünvanlı belirlediği toplam 461 boş kadroya memur alımı yapacak. Peki, İSKİ memur alımı ne zaman? Başvular ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

İSKİ MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular 3-10 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacak.

Sınava girmek isteyen adaylar başvrularını belirlenen tarihler aralığında https://basvuru.iski.go.tr adresi üzeirnden başvuru formunu doldurarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru sonuçları 17 Aralık'ta açıklanacak.

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