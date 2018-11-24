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  • 24.11.2018 13:00
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 16:46

personel alımı ne zaman? PTTPAL, zırhlı araçlar için bin 100 personel alımı yapacak! Şartlar neler?

, bin 100 personel alımı yapacağını duyurdu. PTTPALL ve zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzerene alımı yapılacak bin 100 personel alımı duyurusunun ardından, görev almak isteyen vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. Yapılan açıklama ile birlikte başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Peki, ? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

PTT bin 100 personel alımı yapacak

Posta ve Telgraf Teşilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PTTPAL ve zırhlı araçlar için toplam bin 100 personel alımı yapılacağı bildirildi. Güvenlik görevlisi ve operasyon görevlisi olmak üzere iki aşamadan gerçekleşecek alımlar için en az ortaokul mezunu olmak şartı arayan PTT yayımladığı duyuru ile başvuru tarihlerini de açıkladı. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTTPALL ve zırhlı araçlar için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT tarafından yapılan açıklamada, zırhlı araçlar için başvurular 15 Aralık'ta sona erecek. Başvurular sona erdikten sonra kabul edilen adaylar mülakata çağırılacak. Mülakatta da başarılı olan adaylar 31 Aralık'a kadar PTTPAL kadrosunda işe başlayabilecek. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda 2019 yılında da alım yapılacağı bildirildi.

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