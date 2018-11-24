Posta ve Telgraf Teşilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PTTPAL ve zırhlı araçlar için toplam bin 100 personel alımı yapılacağı bildirildi. Güvenlik görevlisi ve operasyon görevlisi olmak üzere iki aşamadan gerçekleşecek alımlar için en az ortaokul mezunu olmak şartı arayan PTT yayımladığı duyuru ile başvuru tarihlerini de açıkladı. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTTPALL ve zırhlı araçlar için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT tarafından yapılan açıklamada, zırhlı araçlar için başvurular 15 Aralık'ta sona erecek. Başvurular sona erdikten sonra kabul edilen adaylar mülakata çağırılacak. Mülakatta da başarılı olan adaylar 31 Aralık'a kadar PTTPAL kadrosunda işe başlayabilecek. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda 2019 yılında da alım yapılacağı bildirildi.