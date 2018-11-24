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Milyonlara ek gelir

Milyonlara ek gelir
Memurları yakından ilgilendiren ek gösterge sisteminde yeni dönem için geri sayım başladı. Konya Milletvekili Orhan Erdem, 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili parti grubunun çalışma yürüttüğünü açıkladı. 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin hem maaşları hem de aldıkları emekli ikramiyesi artacak.
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