Milyonlara ek gelir

Memurları yakından ilgilendiren ek gösterge sisteminde yeni dönem için geri sayım başladı. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili parti grubunun çalışma yürüttüğünü açıkladı. 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin hem maaşları hem de aldıkları emekli ikramiyesi artacak.
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