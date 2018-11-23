İş ilanı siteleri üzerinden 5 bin lira maaşla kabin memuru alımı ilanları yayınlandı. Yayınlanan bu ilanlara başvurmak isteyen adayların elini çabuk tutması gerekiyor. Kabin memuru olabilmek için bazı şartlar aranıyor. Peki ama kabin memuru nasıl olunur? Kabin memuru olmak için şartlar neler? Kabin memurluğu ilanına kimler başvurabilir? İşte kabin memuru iş ilanları için bilmeniz gerekenler...