Milli Savunma Bakanlığı (MSB) merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 523 adet perosnel alımı yapacak. MSB tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı için başvurular alınmaya başlandı. MSB'nin yayımladığı kılavuza göre, başvuru şartları da belli oldu. Peki, MSB sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli personel alımı başvuruları 19-21 Kasım 2018 tarihleri arasında https://personeltemin.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak.