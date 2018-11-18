İŞKUR üzerinden bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaş istihdam edilirken, yeni ilanlar da yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alım ilanı İŞKUR'dan yayınlandı. Toplam 6 farklı kadroda 157 kişinin alınacağı duyuruldu. Peki İŞKUR TCDD ilanı hangi kadrolar için geçerli? TCDD hangi kadrolara alım yapacak? İŞKUR TCDD personel alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TCDD personel alım ilanına nasıl ve nereden başvurulur? İşte detaylar...