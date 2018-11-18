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  • 18.11.2018 12:59

'da personel alım ilanı yayınlandı! şartları

üzerinden 'de edilmek üzere 157 kişilik personel alım ilanı yayınlandı. İŞKUR'da yayınlanan bu ilan sonrası araştırma yapmaya başlayan vatandaşlar şartları nelerdir? İŞKUR TCDD personel alım ilanına kimler başvurabilir? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte İŞKUR TCDD personel alım ilanı ile ilgili detaylar...

İŞKUR üzerinden bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaş istihdam edilirken, yeni ilanlar da yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alım ilanı İŞKUR'dan yayınlandı. Toplam 6 farklı kadroda 157 kişinin alınacağı duyuruldu. Peki İŞKUR TCDD ilanı hangi kadrolar için geçerli? TCDD hangi kadrolara alım yapacak? İŞKUR TCDD personel alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TCDD personel alım ilanına nasıl ve nereden başvurulur? İşte detaylar...

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