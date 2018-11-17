MSB uzman erbaş alımı başvuruları tamamlandıktan sonra sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. MSB dün yaptığı açıklama ile adayların meraklı bekleyişini sona erdirdi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımına ilişkin alınan başvuruların sonuçları açıklandı. Başvuruların açıklanması ile birlikte Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağırılan adayların sınav takvimi belli oldu. Peki, MSB uzman erbaş başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Seçim aşaması faaliyetleri takvimi ne zaman? İşte 2018 MSB uzaman erbaş alımı hakkında merak edilenler...

MSB UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları "2018 Yılı Uzman Erbaş Temini" kapsamında 19 Kasım - 12 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday başvuruları değerlendirilmiştir. (26 ve 27 Kasım 2018 tarihlerinde sınav planlanmamıştır.)

2. Başvuruda bulunan adaylardan Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 1500m koşu), Mülakat, Uygulama Sınavları, Yüzme Sınavları (Sadece Mayın Harbi Dalgıcı tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Mayın Harbi Dalgıcı tercihi olan adayların yüzme testi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

ç. Adaylar, uygulama sınavı olan her tercih için ayrı sınava gireceklerdir.

d. Seçim aşaması faaliyetleri 1-2 gün sürebilecektir.

e. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

4. Adayların sınavlara gelirken, Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile beraber e-devlet şifrelerini de getirmeleri gerekmektedir.

5. Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

6. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

7. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

9. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

10. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

11. MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.