İŞKUR büro personeli sonuçları açıklandı. İŞKUR tarafından Haziran ayında duyurusu yapılan büro personeli alımına ilişkin başvurular 4 Temmuz'da tamamlanmıştı. Başvuruların ardından büyük bir heyecanla beklenen sonuçlar İŞKUR tarafından erişime açıldı. Sonuçlara göre asıl olarak yerleşen adaylar istenen belgeleri 26 Kasım'a kadar elden teslim etmeleri gerekiyor. Peki, İŞKUR büro personel sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İstenen belgeler neler? İşte detaylar...

İŞKUR BÜRO PERSONELİ SONUÇLARI SORGULAMA

İŞKUR büro personeli sonuçları, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ile birlikte sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

İŞKUR BÜRO PERSONELİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞEN ADAYLAR DİKKAT! İŞTE İSTENEN BELGELER

Birimlere asıl olarak yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 26 Kasım 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar sonuç sayfasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleştirme listesinin İŞKUR'un internet adresinde ilanından itibaren 10 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelenlerin listesi her ayın 1. ve 15. Günü (Resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden işgünü) İŞKUR'un resmi internet adresinden ilan edilecek. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Asıl olarak yerleşen adaylardan istenilen belgeler,

* Dilekçe

* Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da İŞKUR tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da İŞKUR tarafından onaylı örneği).

* KPSS sonuç belgesi.

* Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da İŞKUR tarafından onaylı örneği.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden, tek hekim raporu yeterli)

* Adli sicil kaydı (2 Adet)

* Mal bildirim Formu (arkalı önlü olarak el yazısı ile doldurulacaktır.

* Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

* Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, Bilgisayar yazısı ile).