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  • 16.11.2018 15:54
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 15:55

başladı! 55 puan şartıyla memur alımı! İşte memur alım şartları ve detayları

Memur olma hayali kuran vatandaşları sevindirecek bir haber de ve 'nden geldi. Bu iki belediye toplam 58 zabıta memuru alımı için ilan açtı. Açılan ilan için başvuru koşulları arasında 'den en az 55 puan almış olmak da var. Peki Büyükşehir Belediyesi ve Eynesil Belediyesi zabıta memuru alım ilanına başvuru şartları nelerdir? Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Eynesil Belediyesi zabıta memuru alım ilanına başvuru ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

İki belediyeye zabıta alımları başladı

Memur alımları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanlara göre kamuya KPSS'den en az 55 puan alma şartıyla memur alımı yapılacağı belirtildi. Bu ilanlara başvurular bugün başladı. Takvim.com.tr olarak bu haberde detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

KPSS EN AZ 55 PUAN İLE MEMUR ALIMLARI:
Yukarıda da bahsini geçirdiğimiz üzere kamuya memur alımı yapılacak. Bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Eynesil Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini gidermek içni farklı niteliklerde Zabıta memuru alımı yapacaklar. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 ve Eynesil Belediyesi 8 kişilik boş kadro ile toplamda 58 kişilik zabıta memuru alımı yapılacak.

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