Memur alımları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanlara göre kamuya KPSS'den en az 55 puan alma şartıyla memur alımı yapılacağı belirtildi. Bu ilanlara başvurular bugün başladı. Takvim.com.tr olarak bu haberde detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

KPSS EN AZ 55 PUAN İLE MEMUR ALIMLARI:

Yukarıda da bahsini geçirdiğimiz üzere kamuya memur alımı yapılacak. Bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Eynesil Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini gidermek içni farklı niteliklerde Zabıta memuru alımı yapacaklar. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediyesi 50 ve Eynesil Belediyesi 8 kişilik boş kadro ile toplamda 58 kişilik zabıta memuru alımı yapılacak.