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  • 16.11.2018 12:26

binlerce kişiye günlük 75 lira veriyor! İŞKUR na nasıl başvurulur?

tarafından gerçekleştirilen istihdam programları yoğun ilgi görürken, bu programa katılan işsiz gençlere de günlük 75 liraya varan ödeme yapılıyor. İŞKUR kapsamında olan bu uygulamaya vatandaşlar nasıl başvurabileceğini merak ediyor. İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili detaylar...

İŞKUR, Türkiye'deki işsizlik sorununun çözülmesinde önemli bir rol oynuyor. İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları kapsamında binlerce vatandaş iş bulurken, eğitim sırasında para da kazanabiliyor. Devlet bu programa katılan kişilere belirli bir ödeme yapıyor. Haberi duyan vatandaşlar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına nasıl katılınır? İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına kimler katılabilir? İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına nereden ve nasıl başvurulur? gibi sorulara cevap arıyor. İşte İŞKUR İşbaşı Eğitimi Programı ile ilgili detaylar...

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