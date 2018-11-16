İŞKUR, Türkiye'deki işsizlik sorununun çözülmesinde önemli bir rol oynuyor. İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları kapsamında binlerce vatandaş iş bulurken, eğitim sırasında para da kazanabiliyor. Devlet bu programa katılan kişilere belirli bir ödeme yapıyor. Haberi duyan vatandaşlar İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına nasıl katılınır? İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına kimler katılabilir? İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına nereden ve nasıl başvurulur? gibi sorulara cevap arıyor. İşte İŞKUR İşbaşı Eğitimi Programı ile ilgili detaylar...