THY 330 uçaklık (yolcu ve kargo) filosu ile 49 yurt içi ve 255 uluslararası olmak üzere dünyanın 122 ülkesindeki 304 noktaya uçuyor. Türk Hava Yolları'nda 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle 4 bin 650 pilot ve pilot adayı yer alırken filoya katılacak yeni uçaklarla beraber şirket daha çok kokpit ekibine ihtiyaç duyuyor.

THY pilot ihtiyacını karşılamak üzere ikinci pilot aday adayı, tecrübeli,tecrübesiz pilot alımıyla ilgili yayınladığı ilanlara başvurular devam ediyor.

FİLOYA GELECEKTE KATILACAK UÇAKLAR İÇİN DE PİLOT ARANIYOR

THY filosuna gelecekte katılacak Airbus 350, Boeing 787 tipi uçaklar için de pilot arıyor. THY kendi pilotunu yetiştirmek için de aday adayı arıyor. THY'nin yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı 28 Aralık saat 15:00'a kadar yayında kalacak.