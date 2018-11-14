10 bin bekçi alımı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Karar geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro açıldı. Peki, 10 bin bekçi alımı ne zaman başlayacak? Şartlar belli oldıu mu? İşte 10 bin bekçi alımına ilişkin detaylar...

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

10 bin bekçi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından bekçi kadrosuna geçiş yapmak isteyen vatandaşların arayışı devam ediyor. Ancak alımların hangi tarihte yapılacağı belli olmadı. Resmi makamlardan konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. AA'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi henüz 10 bin bekçi alımına dair bir ilan paylaşmadı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı takvime göre alımlar başlayacak.

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.