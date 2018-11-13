Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 5. dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasından 450 erkek ve 50 kadın olmak üzere toplam 500 komiser yardımcısı alımı için başvurular 26 Ekim - 5 Kasım'da gerçekleştirildi. Peki, PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 PAEM sonuçlar ile ilgili merak edilenler...

PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

2018 PAEM 500 komiser yardımcısı alımına iişkin başvurular 26 Ekim - 5 Kasım'da alındı. Başvuru sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanla sonuçları bekliyor. Fakat Polis Akademisi tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sınav tarihi ve sınav yerleri ise daha sonra Polis Akademisi tarafından duyurulacak.

ŞARTLARI NELER?

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aranan şartlar şu şekilde;

* En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

* Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

* Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak, (01/01/1974 ve sonrası doğanlar)

* Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

* Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

* Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.