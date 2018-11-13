Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı yapacak. Mahalle güvenliği için 7\24 nöbet tutan bekçiler güvenli bir ortam hazırlıyorlar. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir, EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi maaşı ne kadar? Milyonlarca vatandaş emniyet genel müdürlüğüne bağlı olan bekçi alımı için bu haberi bekliyordu. Dün akşam son dakika bilgisiyle vatandaşlara duyuruldu. Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

BEKÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik ödevini bitirmiş olmak gerekiyor.

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev alacak olan bekçilik için başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu konu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çarşı ve mahallelerde görevlendirilecek bekçiliğe başvuru şartları da merak edilen konular arasında. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilmesi beklenen muhtemel şartlar arasında yaş, boy, kilo ve eğitim düzeyi şartının bulunması bekleniyor.

BEKÇİLİK SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik başvuruları kabul edilenler, yazılı sınav, sağlık taraması, sözlü sınav ve uygulamalı sınav aşamalarını tamamlamak zorunda. Polis Akademisi'nde yapılacak uygulamalı sınavlarda kişilerin kondisyon ve fiziki şartları ölçülecek.

TAHMİNEN KAÇ KİŞİ BAŞVURUR?

Bekçilik sınavlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Bir önceki alımlarda 7 bin kişi için ilana çıkılmıştı. Ancak bunun on katı kadar yani 70 binden fazla başvuru yapılmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 36 KADRO İHDASI

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?



Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların bu meslek içerisindeki maaş durumu da kendileri için ayrıca önemlidir. Çarşı ve mahalle bekçisinin 2017 yılı itibari ile maaşlarının ortalama 2700 tl civarında olduğu söylenmektedir. Bekçilerin maaşları eş ve çocuk durumuna göre değişmektedir. Bizim bahsetmiş olduğumuz rakam şuanda yeni işe başlamış bekçinin maaşıdır. Bekçilerin bu maaşına eş ve çocuk yardımı da ekleyecek olursak ortalama olarak 3000 tl civarında bir maaş alınıyor.