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  • 12.11.2018 14:27
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 14:28

'da şartsız memur alımı müjdesi! İŞKUR ilanına nasıl başvurulur?

aracılığı ile bugüne kadar 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin işsiz iş buldu. Her gün yüzlerce yeni ilanın yayınlandığı İŞKUR'da şimdi de şartı aranmaksızın 650 kişilik memur alım ilanı yayınlandı. kapsamında edilmek üzere yayınlanan ilanlar sonrası vatandaşlar İŞKUR personel ilanı memur alımı nasıl yapılacak? İŞKUR memur alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR KPSS şartsız memur alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR memur alım ilanına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR TYP ilanı ile ilgili detaylar...

İŞKURda KPSS şartsız memur alımı müjdesi

İŞKUR üzerinden yine KPSS şartı aranmaksızın TYP memur alım ilanları açıldı. Bugüne kadar milyonlarca kişi İŞKUR sayesinde iş bulurken, bu rakam 2018 yılının ilk 10 ayında 1 milyonu aştı. İş arayan vatandaşlar İŞKUR'da yayınlanan yeni ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR'da 4 farklı şehirde olmak üzere KPSS şartı olmadan toplam 650 memur alımı yapılacak. Peki İŞKUR personel ilanı memur alımı nasıl yapılacak? İŞKUR memur alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR KPSS şartsız memur alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR memur alım ilanına nasıl başvurulur? İşte İŞKUR TYP ilanı ile ilgili detaylar...

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