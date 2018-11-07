  • Memurlar
  • 07.11.2018 14:49
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 14:49

'dan şartsız memur alım ilanı! İŞKUR personel ilanına nasıl başvurulur?

kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmek üzere şartsız personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan 3 ilan ile Bolu Karacasu Belediye Başkanlığı ve Şırnak İdil Öğretmen Evi Müdürlüğüne personel alınacak. Peki ama İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR memur alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR milyonlarca kişiye istihdam imkanı sağlarken, yüz binlerce insan için de iş umudu olmaya devam ediyor. Her gün İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar, yeni açılan ve KPSS şartı aranmayan kamu personeli alım ilanına ilgi gösterdi. Vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan sonrası; İŞKUR personel alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR personel alım ilanlarına kimler başvurabilir? İŞKUR kamu personeli alım ilanı son başvuru tarihi ne zaman? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte İŞKUR üzerinden yayınlanan Bolu Karacasu Belediye Başkanlığı ve Şırnak İdil Öğretmen Evi Müdürlüğü personel alım ilanları ile ilgili detaylar...

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