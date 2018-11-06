Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde bürokrasinin azaltılması ve sistemin hızlı çalışmasına yönelik yaptığı çağrının ardından kamu personeline yönelik kriterler için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın da içerisinde yer aldığı çalışma kapsamında kamudaki insan kaynakları detaylı analiz edilecek.
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