  • Memurlar
  • 06.11.2018 07:13
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 07:13

Kamuda reform! lara prim dönemi

ların daha aktif kullanılması için başlatılan çalışmanın detayları ortaya çıktı. Buna göre kamuda hizmet veren tüm personelin beceri ve yetenek düzeyleri tespit edilecek ve kamuda verimlilik-başarı kriterlerine göre çalışana prim sistemi gibi ödül verilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde bürokrasinin azaltılması ve sistemin hızlı çalışmasına yönelik yaptığı çağrının ardından kamu personeline yönelik kriterler için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın da içerisinde yer aldığı çalışma kapsamında kamudaki insan kaynakları detaylı analiz edilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar HaberleriKamuda reform! Memurlara prim dönemi
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar