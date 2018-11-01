KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2018 Lise KPSS sınav sonuçları tarihi!

KPSS Ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının ortaöğretim düzeyi 7 Ekim'de yapıldı. Lise mezunu adaylara yönelik uygulanan KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenecek takvime göre tercih yapacak adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS Ortaöğterim sınav sonuçları tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

Lise mezunu adayların katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sona ulaşabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek ' te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, o rtaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.