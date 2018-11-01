DHBT sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına katılacak olan adaylar için başvurular 17 Ekim'de sona ermişti. Bugün ise geç başvuru işlemleri alınacak. Yayınlanan 2018 KPSS DHBT kılavuzu ile birlikte geç başvuru detayları da belli oldu. Peki, 2018 KPSS DHBT geç başvuru nasıl yapılır? DHBT geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS DHBT ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS DHBT geç başvuru ile ilgili merak edilen her şey...

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS DHBT geç başvuru işlemleri 1 Kasım 2018 tarihinde tamamlanacak. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

DHBT geç başvuru ücreti 90 TL olup, ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırmaları gerkeiyor.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

DHBT 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT'ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.

DHBT'YE KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR

DHBT 'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katı lacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.

Sınav konuları

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel d in bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siy er e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT - 2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisa ns programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid ve Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet