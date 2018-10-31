İSG başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. dönem sınavı için başvurular alınmaya devam ediyor. Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru kılavuzu yayınlandı ve detaylar belli oldu. Peki, İSG başvuurları nasıl yapılır? 2. dönem İSG sınavı ne zaman? İşte 2018 İSG sınavı tarihi...

İSG BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İSG başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak. Adaylar başvurularını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerçekleştirebilecek. Başvurular 31 Ekim - 7 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2018 yılında sınav ücreti 200,00 TL olup, aşağıdaki bankalara yatırılacak;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başv uracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası (Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık. Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) aracılığıyla yatırılabilecek.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

İSG 2. dönem sınavı 15 Aralık 2018 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, K onya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak.

Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecek. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanla rında sınav sadece Ankara'da yapılabilecek.