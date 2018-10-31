2018 EKPSS branş bazında sıralama listesi yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar için branş bazında sıralama listesi yayınlandı. Adayların, sınavda kendi başarı sıralamalarını görebilme imkanı sunan branş bazında sıralamalar listesinde ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Peki, EKPSS branş sıralaması nasıl görüntülenir? İşte 2018 EKPSS branş bazında sıralama listesi...

2018 EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR

Adaylar branş sıralaması listesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYIN

"2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, saat 15:30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 26.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır."

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.