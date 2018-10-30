İstanbul Yeni Havalimanı açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen 3. İstanbul Yeni Havaimanı'na 120 bin personel alımı yapılacak. Havalimanının açılışını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 120 bin kişilik istihdamın sağlanacağını belirtti.

Konu ile ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalada şu ifadelere yer verdi;

"Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır. Havalimanımızdaki her birim uluslararası standartların üzerinde son teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve deniz yoluyla alternatifli ulaşım imkanları sağlanacaktır"

PERSONEL ALIMLARI İGA ÜZERİNDEN YAPILACAK

İstanbul Havalimanı için personel alımları İGA üzerinden gerçekleştirilecek. İGA, İstanbul Havalimanı'nın inşasını üstlenen ve inşasının tamamlanmasından 25 yıl süre ile işletme hakkına sahip olan firmadır.

İstanbul Havalimanı için personel alımları İGA İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanmaktadır. Personel alımlarının hangi pozisyonda olacağı ve kaç kişinin alınacağı İGA tarafından belirlenecek.

Ayrıca personel ihtiyacı İnsan Kaynaklarının yanı sıra İŞKUR üzerinden de sağlanacak.