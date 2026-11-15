Başvurular 16 Kasım'dan itibaren 15 gün içinde atama.atauni.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Islak imzalı başvuru dilekçesi düzenleyen adayların ise dilekçelerini ilgili birimlere ayrıca ulaştırması gerekiyor.

Atatürk Üniversitesi, farklı fakülte ve yüksekokullarda görevlendirmek üzere 70 profesör istihdam edecek. Kadrolar tıp, diş hekimliği, eczacılık, edebiyat, fen, hukuk, mühendislik, eğitim, iletişim, veterinerlik, ilahiyat, spor bilimleri, turizm ve diğer alanlarda açıldı.

Açılan 186 kişilik kontenjanın üniversitelere göre dağılımı şu şekilde sıralanıyor:

16 Kasım 2026 itibarıyla 8 üniversitede toplam 186 akademik ve sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve sözleşmeli personel kadrolarını kapsayan ilanlarda, üniversitelerin aradığı şartlar ve başvuru takvimleri de netleşti.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 57 ÖĞRETİM ÜYESİ ARIYOR

Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve İngilizce Tıp Fakültesi bünyesinde toplam 57 öğretim üyesi alacak. Beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, tıbbi patoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, radyoloji, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve diğer tıp dallarında alım yapılacak.

İngilizce eğitim verilen programlara başvuracak adayların ilgili yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olması şartı aranıyor. Başvurular 16-30 Kasım tarihleri arasında üniversitenin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 22 KADRO AÇTI

Süleyman Demirel Üniversitesi; 4 profesör, 5 doçent ve 13 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 22 akademik personel alacak. İlan edilen kadrolar tıp, hukuk, mühendislik, eğitim, finans ve bankacılık, psikoloji, ilahiyat ve sağlık bilimleri gibi birçok farklı alanı kapsıyor.

Adaylar başvurularını ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden çevrim içi gerçekleştirecek. Son başvuru günü işlemler saat 17.30'da tamamlanacak. Elektronik ortamda yüklenen dosyaların basılı nüshalarının da ilgili birimlere teslim edilmesi gerekiyor.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNDEN 20 KİŞİLİK İLAN

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 3 profesör, 5 doçent ve 12 doktor öğretim üyesi kadrosu için ilana çıktı. Alımlar tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, ilahiyat, mühendislik ve mütercim-tercümanlık bölümlerinde yapılacak.

Başvurular 16-30 Kasım tarihleri arasında Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adayların yalnızca tek bir kadroya başvurmasına izin veriliyor. Başvurular ubys.gibtu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris?sistemgiristip=1 adresinden yapılıyor.