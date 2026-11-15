Üniversite personel alımı başvuruları açıldı! 8 üniversitede 186 kadro için şartlar netleşti
Akademik kariyer hedefleyenler ve kamu personeli adayları için 8 üniversitede toplam 186 kişilik yeni istihdam kapısı aralandı. En yüksek kontenjanı 70 profesörle Atatürk Üniversitesi ve 57 öğretim üyesiyle Biruni Üniversitesi ayırırken, Anadolu Üniversitesi ise KPSS P3 puanıyla sınavsız sözleşmeli mühendis alacağını duyurdu. Başvurular 30 Kasım'a kadar sürecek.
16 Kasım 2026 itibarıyla 8 üniversitede toplam 186 akademik ve sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve sözleşmeli personel kadrolarını kapsayan ilanlarda, üniversitelerin aradığı şartlar ve başvuru takvimleri de netleşti.
HANGİ ÜNİVERSİTE KAÇ PERSONEL ALACAK?
Açılan 186 kişilik kontenjanın üniversitelere göre dağılımı şu şekilde sıralanıyor:
- Atatürk Üniversitesi: 70
- Biruni Üniversitesi: 57
- Süleyman Demirel Üniversitesi: 22
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 20
- Erzurum Teknik Üniversitesi: 7
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 5
- Gebze Teknik Üniversitesi: 4
- Anadolu Üniversitesi: 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 70 PROFESÖR ALACAK
Atatürk Üniversitesi, farklı fakülte ve yüksekokullarda görevlendirmek üzere 70 profesör istihdam edecek. Kadrolar tıp, diş hekimliği, eczacılık, edebiyat, fen, hukuk, mühendislik, eğitim, iletişim, veterinerlik, ilahiyat, spor bilimleri, turizm ve diğer alanlarda açıldı.
Başvurular 16 Kasım'dan itibaren 15 gün içinde atama.atauni.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Islak imzalı başvuru dilekçesi düzenleyen adayların ise dilekçelerini ilgili birimlere ayrıca ulaştırması gerekiyor.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 57 ÖĞRETİM ÜYESİ ARIYOR
Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve İngilizce Tıp Fakültesi bünyesinde toplam 57 öğretim üyesi alacak. Beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, tıbbi patoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, radyoloji, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve diğer tıp dallarında alım yapılacak.
İngilizce eğitim verilen programlara başvuracak adayların ilgili yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olması şartı aranıyor. Başvurular 16-30 Kasım tarihleri arasında üniversitenin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 22 KADRO AÇTI
Süleyman Demirel Üniversitesi; 4 profesör, 5 doçent ve 13 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 22 akademik personel alacak. İlan edilen kadrolar tıp, hukuk, mühendislik, eğitim, finans ve bankacılık, psikoloji, ilahiyat ve sağlık bilimleri gibi birçok farklı alanı kapsıyor.
Adaylar başvurularını ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden çevrim içi gerçekleştirecek. Son başvuru günü işlemler saat 17.30'da tamamlanacak. Elektronik ortamda yüklenen dosyaların basılı nüshalarının da ilgili birimlere teslim edilmesi gerekiyor.
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNDEN 20 KİŞİLİK İLAN
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 3 profesör, 5 doçent ve 12 doktor öğretim üyesi kadrosu için ilana çıktı. Alımlar tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, ilahiyat, mühendislik ve mütercim-tercümanlık bölümlerinde yapılacak.
Başvurular 16-30 Kasım tarihleri arasında Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adayların yalnızca tek bir kadroya başvurmasına izin veriliyor. Başvurular ubys.gibtu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris?sistemgiristip=1 adresinden yapılıyor.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE SINAV 9 ARALIK'TA
Erzurum Teknik Üniversitesi, 3 araştırma görevlisi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere 7 personel alacak. Araştırma görevlisi kadroları elektrik-elektronik mühendisliği, fotonik ve fizyoterapi alanlarında açılırken; öğretim görevlileri bilimsel araştırma projeleri, bilgi işlem, kariyer planlama ve Türkçe öğretimi birimlerinde görevlendirilecek.
Başvuru yapacak adaylardan genel olarak en az 70 ALES ve 50 yabancı dil puanı isteniyor. Ayrıca kadrolara göre değişen mezuniyet, lisansüstü eğitim, sertifika ve deneyim şartları da aranacak. 16-30 Kasım tarihleri arasında iglo.erzurum.edu.tr adresinden alınacak başvuruların ardından giriş sınavı 9 Aralık'ta yapılacak, sonuçlar ise 15 Aralık'ta açıklanacak.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 3 araştırma görevlisi ve 2 doktor öğretim üyesi istihdam edecek. Araştırma görevlileri bilgisayar mühendisliği ve spor yöneticiliği alanlarında; doktor öğretim üyeleri ise hareket ve antrenman bilimleri ile kulak burun boğaz hastalıkları alanlarında görev alacak.
Araştırma görevlisi adaylarının en az 70 ALES ve 50 yabancı dil puanına sahip olması gerekiyor. 16-30 Kasım tarihleri arasında basvuru.erdogan.edu.tr adresinden yapılacak başvuruların ardından süreç şöyle işleyecek:
- Ön değerlendirme sonuçları: 3 Aralık
- Giriş sınavı: 7 Aralık
- Nihai sonuçlar: 10 Aralık
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 ÖĞRETİM ELEMANI İSTİHDAM EDECEK
Gebze Teknik Üniversitesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi alımı yapacak. Araştırma görevlileri malzeme bilimi ve mühendisliği ile endüstriyel tasarım bölümlerine alınacak. Öğretim görevlileri ise yabancı diller bölümünde ve seçmeli müzik derslerinde görevlendirilecek.
Tüm kadrolarda en az 70 ALES puanı şartı aranırken, yabancı dil puanı beklentisi pozisyona göre 50, 65 veya 85 olarak belirlendi. Başvurular 30 Kasım mesai bitimine kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Giriş sınavı 14 Aralık'ta düzenlenecek, sonuçlar 18 Aralık'ta ilan edilecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KPSS PUANIYLA MÜHENDİS ALACAK
Anadolu Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1 sözleşmeli çevre mühendisi istihdam edecek. Adayların çevre mühendisliği lisans mezunu olması, 2026 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alması ve alanında en az 3 yıllık mesleki deneyimini belgelemesi gerekiyor.
Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olma ve mesai saatleri dışında çalışmaya engel bulunmama şartları da aranıyor. 16 Kasım saat 09.00'da başlayan başvurular, 30 Kasım saat 13.00'te sona erecek. İşlemler e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) aracılığıyla yapılacak. Yazılı veya sözlü sınavın öngörülmediği alımda yerleştirme doğrudan 2026 KPSS P3 puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.