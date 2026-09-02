TYP kura sonuçları 2026 açıklandı mı? Okullarda temizlik ve güvenlik personeli isim listesi

TYP kapsamında yaklaşık 30 bin kişinin okullarda görevlendirilmesi beklenirken, sonuçların açıklanma takvimi illere ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye genelinde tek bir merkezi isim listesi bulunmadığı için adayların hem başvuru yaptıkları İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurularını hem de İŞKUR üzerinden yapılan sonuç bildirimlerini takip etmesi gerekiyor.

TYP kura sonuçları illere göre açıklanıyor. (Görsel: AA)

2026 TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 TYP kura sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı. Sonuçların duyurulup duyurulmadığı, adayın başvuru yaptığı il ve ilçeye göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin Elazığ'da TYP kapsamında gerçekleştirilen kura işlemlerinin ardından sonuçlar 28 Ağustos 2026 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Kurum tarafından merkez asil, merkez yedek ve ilçelere ilişkin sonuçlar ayrı listeler halinde yayımlandı.

Bu nedenle tüm adaylar için geçerli tek bir açıklama tarihi bulunmuyor. Kura sürecini tamamlayan illerde isim listeleri duyurulurken, diğer bölgelerde sonuçların ilgili kurumların internet sitelerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Asil ve yedek adaylar belli oluyor.

TYP TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELİ İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TYP kapsamında başvuru yapan adaylar, sonuçlarını öncelikle başvurunun gerçekleştirildiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden kontrol edebilir.

İsim listeleri çoğunlukla PDF dosyası şeklinde yayımlanıyor. Duyurularda "TYP kura sonuçları", "asil ve yedek liste", "katılımcı listesi" veya "TYP sonuçları" gibi başlıklar kullanılabiliyor.

Adayların yalnızca sosyal medya paylaşımlarına veya farklı internet sitelerinde yer alan listelere değil, sonuçların kesinliği açısından resmî kurumların duyurularına itibar etmesi önem taşıyor.

TYP'de yaklaşık 30 bin kişi görev alacak.

TYP KURA SONUÇLARI İŞKUR ÜZERİNDEN SORGULANABİLİR Mİ?

Adaylar, TYP kapsamında yapılan başvurularla ilgili işlemleri İŞKUR'un resmî kanalları üzerinden de takip edebilir. Bunun yanında e-Devlet üzerinden sunulan TYP hizmetleri de sonuç ve başvuru süreçlerinin kontrol edilmesi için kullanılabilir.

TYP'de katılımcı seçimi programın özelliklerine göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Noter kurası, liste yöntemi veya yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste yöntemi gibi uygulamalar kullanılabiliyor. Uygulanacak yöntemin belirlenmesinde ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün kararı etkili oluyor.

Okullarda temizlik ve güvenlik personeli alınacak.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYP kura sonuçları için Türkiye genelinde geçerli tek bir tarih bulunmuyor. Başvuru sürecini tamamlayan iller, kendi programlarının kura veya seçim işlemlerinin ardından asil ve yedek aday listelerini ilan ediyor.

Bu nedenle sonuç bekleyen adayların başvuru yaptıkları ilin Millî Eğitim Müdürlüğü internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte göreve başlayacak adaylara ilişkin süreç ve gerekli belgeler de ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.

TYP SONUÇLARINI TAKİP EDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların sonuçları kontrol ederken özellikle şu kanalları takip etmesi gerekiyor:

Başvuru yapılan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesi

Başvuru yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurular bölümü

İŞKUR'un TYP arama ve başvuru ekranı

e-Devlet üzerinden sunulan TYP hizmetleri

Asil ve yedek aday listelerine ilişkin resmî PDF duyuruları

Sonuçların il ve ilçelere göre farklı tarihlerde yayınlanabilmesi nedeniyle adayların kendi başvurularının yapıldığı programı esas alarak sorgulama yapması gerekiyor.