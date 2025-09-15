TÜBİTAK'tan dev personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Bilim ve teknoloji alanında kariyer hedefleyen gençler için önemli bir fırsat doğdu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuru ile 320 personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, gençlerin ve öğrencilerin araştırma ekosistemine dahil edilmesini hedefleyen "Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)" statüsünde olacak.

Başvuru Takvimi ve Adresi Belli Oldu Adayların başvuru sürecini kaçırmaması için tarihler netleştirildi. Kurumun kariyer portalı üzerinden yürütülecek olan başvuru takvimi şu şekilde işleyecek: Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2025 (Saat 09:00) Son Başvuru: 06 Ekim 2025 (Saat 17:00) Başvuru Adresi: kariyer.tubitak.gov.tr TÜBİTAK yetkilileri, başvuruların yalnızca belirtilen internet adresi üzerinden online olarak kabul edileceğini ve posta yoluyla veya şahsen yapılacak müracaatların geçersiz sayılacağını belirtti.