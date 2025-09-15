PODCAST CANLI YAYIN

TÜBİTAK'tan dev personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

TÜBİTAK'tan herkesin beklediği personel alımı ilanları geldi. Türkiye'nin bilim ve teknoloji kurumu TÜBİTAK, kariyerlerine yön vermek isteyen gençler için yeni bir istihdam kapısı açtı. Kurum, bünyesindeki projelerde görevlendirmek üzere 320 "Aday Araştırmacı" alacağını duyurdu. Başvuru süreci 6 Ekim 2025'e kadar devam edecek ve tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi:
TÜBİTAK'tan dev personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Bilim ve teknoloji alanında kariyer hedefleyen gençler için önemli bir fırsat doğdu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuru ile 320 personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, gençlerin ve öğrencilerin araştırma ekosistemine dahil edilmesini hedefleyen "Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)" statüsünde olacak.

TÜBİTAK'a Kimler Başvurabilir: Aday Araştırmacı Kadrosu Detayları

TÜBİTAK tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, istihdam edilecek 320 personel, kurumun yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerde görev alacak. "Aday Araştırmacı" programı, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim hayatları devam ederken profesyonel proje deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Bu sayede gençler, teorik bilgilerini pratikle birleştirme ve Türkiye'nin teknoloji hedeflerine doğrudan katkı sağlama imkânı bulacak.

Milli Saraylar İdaresine 230 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? İşte şartları...Milli Saraylar İdaresine 230 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? İşte şartları...
Milli Saraylar İdaresine 230 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? İşte şartları...
Okullara 70 bin temizlik personel alımı: MEB 2025 TYP personel alımı ne zaman, şartları nedir?Okullara 70 bin temizlik personel alımı: MEB 2025 TYP personel alımı ne zaman, şartları nedir?
Okullara 70 bin temizlik personel alımı: MEB 2025 TYP personel alımı ne zaman, şartları nedir?

Başvuru Takvimi ve Adresi Belli Oldu

Adayların başvuru sürecini kaçırmaması için tarihler netleştirildi. Kurumun kariyer portalı üzerinden yürütülecek olan başvuru takvimi şu şekilde işleyecek:

Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2025 (Saat 09:00)

Son Başvuru: 06 Ekim 2025 (Saat 17:00)

Başvuru Adresi: kariyer.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK yetkilileri, başvuruların yalnızca belirtilen internet adresi üzerinden online olarak kabul edileceğini ve posta yoluyla veya şahsen yapılacak müracaatların geçersiz sayılacağını belirtti.

TÜBİTAK Personel Alımı Başvuru Şartları Nerede Yayımlandı?

Alım yapılacak pozisyonlar için aranan özel şartlar, mezuniyet alanları ve diğer kriterler, ilanın detaylarında yer alıyor. TÜBİTAK, adayların başvuru yapmadan önce kurumun kariyer portalında yer alan ilgili ilanı dikkatle incelemesini tavsiye ediyor. Sürece dair tüm güncel duyurular ve bilgilendirmeler yine aynı platform üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜBİTAK yüzlerce personel alıyor

TÜBİTAK yüzlerce personel alıyor

TÜBİTAK yüzlerce personel alıyor

TÜBİTAK yüzlerce personel alıyor

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi ve TÜBİTAK resmi sitesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası başladı! Takvim salondan aktarıyor... "Tam kanunsuzluk hali var dolayısıyla mutlak butlan"
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Türk Telekom
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Trabzonspor'dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! "Sahadan çekilmeyi düşündük"
Yaz bitti turizmde hareketlilik yeni başladı... İşte yenilenen fiyatlar
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!