2025 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama takvimi: İlk defa ve yeniden atama kurası ne zaman? İşte başvuru tarihleri

◾Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışında kalan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri.

(Kaynak: AA)

◾İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler.

◾Kamu kurumlarında devlet memuru olarak çalışanlar dışında kalan ve kura son başvuru tarihine kadar Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış tabip ve uzman tabipler.

◾Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar.

◾5335 sayılı Kanun'un 30. maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler (sadece Bakanlık ve bağlı kuruluş kadrolarına başvurabilecekler).

◾3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 17. maddesi kapsamında, kura tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış, daha önce Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda çalışmış tabip ve uzman tabipler (sadece Bakanlık ve bağlı kuruluş kadrolarına başvurabilecekler).