2025 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama takvimi: İlk defa ve yeniden atama kurası ne zaman? İşte başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura takvimini yayımladı. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden belirlenen tarihlerde yapılacak. Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenlerin listesi ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak? İşte takvim…

Binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için takvim açıklandı. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak. Kura yeri, saati, münhal kadrolar ve sonuç listeleri ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2.dönem atama kurası ne zaman? İşte son durum.

İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, **"2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu"**nu yayımladı. Buna göre, ilk defa ve yeniden atama başvuruları 11 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

2. DÖNEM KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kurası 7 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek.

KURA KAPSAMINDAKİ KADROLAR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Yabancı dil yeterliliğine sahip, ilgili yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı.

Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlar ve diğer kamu kurumları: Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadroları için alım yapılacak.

İLANA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

◾Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

◾Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışında kalan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri.

◾İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler.

◾Kamu kurumlarında devlet memuru olarak çalışanlar dışında kalan ve kura son başvuru tarihine kadar Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış tabip ve uzman tabipler.

◾Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar.

◾5335 sayılı Kanun'un 30. maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler (sadece Bakanlık ve bağlı kuruluş kadrolarına başvurabilecekler).

◾3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 17. maddesi kapsamında, kura tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış, daha önce Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda çalışmış tabip ve uzman tabipler (sadece Bakanlık ve bağlı kuruluş kadrolarına başvurabilecekler).

