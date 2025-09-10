2025 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama takvimi: İlk defa ve yeniden atama kurası ne zaman? İşte başvuru tarihleri

Binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için takvim açıklandı. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak. Kura yeri, saati, münhal kadrolar ve sonuç listeleri ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2.dönem atama kurası ne zaman? İşte son durum.
İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, **"2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu"**nu yayımladı. Buna göre, ilk defa ve yeniden atama başvuruları 11 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.
2. DÖNEM KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kurası 7 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek.
KURA KAPSAMINDAKİ KADROLAR
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Yabancı dil yeterliliğine sahip, ilgili yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı.
Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlar ve diğer kamu kurumları: Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadroları için alım yapılacak.