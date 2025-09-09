Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımları kapsamında süreci tamamlanan başvurularda gözler, 5 bin kişilik kadro için açıklanacak sonuçlara çevriliyor. Bu alımlarda en çok dikkat çeken bölüm, 3.172 kişilik İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrosu oldu. Başvuru yapan adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor.

(İKM) infaz koruma memuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık takvimine göre sonuçların değerlendirme sürecinin ardından önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi öngörülüyor. Benzer alımlarda olduğu gibi sonuçların, başvuru sürecini takip eden 1–2 ay içerisinde duyurulduğu biliniyor. Bu nedenle İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim'in ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.