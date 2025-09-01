Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2. etap başvuruları ne zaman? İşte 2025 yılı kadro dağılımı ve şartlar

Hemşire, sağlık teknisyeni, büro personeli ve diyetisyen gibi birçok branşta yapılacak alımlar için başvuru tarihleri merakla bekleniyor.

Fotoğraflar: AA

📌 İKİNCİ ALIM SÜRECİ BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 18 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında ikinci tercih dönemine hazırlanıyor. İlk alımların Mayıs ayında tamamlanmasının ardından, gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzuna çevrildi.

Adaylar, başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve kadro dağılımına ilişkin net bilgileri öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor. Henüz resmi tercih kılavuzu yayımlanmasa da Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre sürecin Eylül – Ekim ayları içerisinde başlaması bekleniyor.