Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2. etap başvuruları ne zaman? İşte 2025 yılı kadro dağılımı ve şartlar

Hemşire, sağlık teknisyeni, büro personeli ve diyetisyen gibi birçok branşta yapılacak alımlar için başvuru tarihleri merakla bekleniyor.
📌 İKİNCİ ALIM SÜRECİ BAŞLIYOR
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 18 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında ikinci tercih dönemine hazırlanıyor. İlk alımların Mayıs ayında tamamlanmasının ardından, gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzuna çevrildi.
Adaylar, başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve kadro dağılımına ilişkin net bilgileri öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor. Henüz resmi tercih kılavuzu yayımlanmasa da Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre sürecin Eylül – Ekim ayları içerisinde başlaması bekleniyor.
📅 BAŞVURULAR NE ZAMAN?
-
Başvuru tarihleri: Henüz kesinleşmedi.
-
Bakan açıklaması: Personel alım sürecinin Eylül – Ekim 2025 döneminde yapılacağı ifade edildi.
-
Tercih kılavuzu: ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ile birlikte netleşecek.
🧾 KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Bakanlık, eksik kadroları ihtiyaçlar doğrultusunda ÖSYM'ye bildirecek. Ardından yayımlanacak tercih kılavuzunda kontenjanlar il ve branş bazında duyurulacak.