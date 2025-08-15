Sivas İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama! 2025 TYP Giresun, Sinop ve Kastamonu kura sonuçları isim listesi

İŞKUR TYP kapsamında Sivas'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 6 ay süreyle görev alacak temizlik ve güvenlik personeli için kura heyecanı başladı. Toplam 900 kişilik kontenjanın belirleneceği çekilişin sonuçları, Sivas ile birlikte Giresun, Sinop ve Kastamonu'da da açıklanacak. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını ve isim listelerini, ilgili kurumların resmi internet sitelerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayarak öğrenebilecek.

(Kaynak: AA) SİVAS İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA İŞKUR'un 2025 yılı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Sivas'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonuçları açıklandı. Asıl listede yer alan adayların, gerekli başvuru belgelerini en geç 20 Ağustos 2025 tarihine kadar ilgili müdürlüğe teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin yerine ise yedek listede bulunan adaylar göreve çağrılacak. SİVAS TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ