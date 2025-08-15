PODCAST CANLI YAYIN

Sivas İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama! 2025 TYP Giresun, Sinop ve Kastamonu kura sonuçları isim listesi

2025 yılı TYP kura sonuçları, başvuru süreci tamamlanan illerde açıklanmaya başladı. İŞKUR tarafından yürütülen TYP kapsamında, Sivas, Giresun, Sinop ve Kastamonu’da kura çekimleri yapıldı. Programa dahil edilecek adaylar, görev alacakları kurum ve çalışma alanlarını, il müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. İşte İŞKUR TYP kura sonuçları il il isim listesi!

Giriş Tarihi:
Sivas İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama! 2025 TYP Giresun, Sinop ve Kastamonu kura sonuçları isim listesi

İŞKUR TYP kapsamında Sivas'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 6 ay süreyle görev alacak temizlik ve güvenlik personeli için kura heyecanı başladı. Toplam 900 kişilik kontenjanın belirleneceği çekilişin sonuçları, Sivas ile birlikte Giresun, Sinop ve Kastamonu'da da açıklanacak. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını ve isim listelerini, ilgili kurumların resmi internet sitelerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayarak öğrenebilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

SİVAS İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA

İŞKUR'un 2025 yılı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Sivas'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonuçları açıklandı. Asıl listede yer alan adayların, gerekli başvuru belgelerini en geç 20 Ağustos 2025 tarihine kadar ilgili müdürlüğe teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin yerine ise yedek listede bulunan adaylar göreve çağrılacak.

SİVAS TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Program kapsamında Sivas'ın Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerindeki okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak istihdam sağlanacak. TYP çerçevesinde yapılacak bu alımlar, hem okulların ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bölgedeki istihdamı destekleyecek.

PERSONEL ALIMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Takas İstanbul
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Türk Telekom
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Trump uçağa bindi
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Hatay'da tam Mersin'de büyük ölçüde kontrol | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!