İŞKUR kurslarında büyük değişim: Eğitimi bitiren 1 ay içinde işe başlayacak!

İŞKUR'un yayımladığı yeni yönetmelikle, meslek edindirme kurslarında hem kursiyerler hem de eğitmenler için köklü kurallar devreye girdi.
İŞKUR'un yayımladığı yeni yönetmelikle, meslek edindirme kurslarında hem kursiyerler hem de eğitmenler için köklü kurallar devreye girdi.
Yeni yönetmeliğe göre İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 30 gün içinde işe başlatılmak zorunda. Bu düzenlemeyle hem kursların etkinliği artırılması hem de istihdam sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.
Ulusal Meslek Standardı yayımlanmamış alanlarda kurs açmak isteyen kurumlar, artık üniversiteler, il milli eğitim müdürlükleri veya yetkili eğitim kurumlarından onay almak zorunda. Bu adım, eğitimlerin niteliğini yükseltmeyi ve alan dışı kurs açılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.
Eğitmenlerin eğitim sürecine yönelik usulsüzlük yapması durumunda ciddi yaptırımlar geliyor. Kendi yerine başkasını görevlendirme, sahte belge düzenleme veya kurumu aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan eğiticiler, 2 yıl boyunca İŞKUR kurslarında görev alamayacak. Ayrıca bu kişilere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.
Mesleki yeterlilik belgesi alınabilen mesleklerde verilen kurslarda sınavlar, kurs bitimini takip eden 10 iş günü içinde yapılacak. Sınav sonuçları ise en geç 5 iş günü içinde açıklanacak. Böylece kursiyerlerin belge alma süreci hızlandırılmış olacak.
Yönetmelikte yer alan bir diğer önemli düzenleme ise istihdam takibi ile ilgili. Kursiyerlerin artık en az 120 gün süreyle istihdam edilmesi zorunlu olacak. Ayrıca kurs süresinin iki katı kadar çalışma süresi şartı getirildi. Özellikle özel sektör iş yerleriyle düzenlenen kurslarda, istihdamın da özel sektörde sağlanması gerekecek.