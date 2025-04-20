İŞKUR kurslarında büyük değişim: Eğitimi bitiren 1 ay içinde işe başlayacak!

İŞKUR 'un yayımladığı yeni yönetmelikle, meslek edindirme kurslarında hem kursiyerler hem de eğitmenler için köklü kurallar devreye girdi.

🎯 30 GÜN İÇİNDE İSTİHDAM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni yönetmeliğe göre İŞKUR destekli mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 30 gün içinde işe başlatılmak zorunda. Bu düzenlemeyle hem kursların etkinliği artırılması hem de istihdam sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

📚 ONAYSIZ KURS AÇMAK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL

Ulusal Meslek Standardı yayımlanmamış alanlarda kurs açmak isteyen kurumlar, artık üniversiteler, il milli eğitim müdürlükleri veya yetkili eğitim kurumlarından onay almak zorunda. Bu adım, eğitimlerin niteliğini yükseltmeyi ve alan dışı kurs açılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

👨‍🏫 EĞİTİCİLERE KATI KURALLAR: USULSÜZLÜKTE 2 YIL MEN

Eğitmenlerin eğitim sürecine yönelik usulsüzlük yapması durumunda ciddi yaptırımlar geliyor. Kendi yerine başkasını görevlendirme, sahte belge düzenleme veya kurumu aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan eğiticiler, 2 yıl boyunca İŞKUR kurslarında görev alamayacak. Ayrıca bu kişilere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.

⏱️ SINAV SÜREÇLERİ KISALTILDI

Mesleki yeterlilik belgesi alınabilen mesleklerde verilen kurslarda sınavlar, kurs bitimini takip eden 10 iş günü içinde yapılacak. Sınav sonuçları ise en geç 5 iş günü içinde açıklanacak. Böylece kursiyerlerin belge alma süreci hızlandırılmış olacak.