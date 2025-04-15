Kabine’de duyuruldu! 25 bin öğretmen ataması ne zaman? 2025-2026 öğretmen ataması son dakika kontenjan ve branş dağılımı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine, kritik gündem başlıklarıyla sona erdi. Toplantı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen öğretmenler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine, kritik gündem başlıklarıyla sona erdi. Toplantı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen öğretmenler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen atamalarıyla ilgili takvimin ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
"Eğitim, kalkınmanın temelidir. Bu doğrultuda 25 bin öğretmen atamasını çok yakında gerçekleştireceğiz." – Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bu gelişme, atama bekleyen öğretmen adayları için büyük bir umut olurken, eğitimin kalitesine katkı sağlanması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısının ardından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.
📌 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Nisan 2025'te duyurduğu 25 bin yeni öğretmen ataması kamuoyunda büyük heyecan yaratırken, gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Atamanın ne zaman yapılacağı ve branşlara göre kontenjan dağılımının ne olacağı merak konusu oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, atama takvimi ve kontenjan dağılımı önümüzdeki günlerde resmî olarak açıklanacak. Sürecin Mayıs ayı başında netleşmesi ve başvuruların aynı ay içinde alınması bekleniyor. Öğretmen atamalarında mülakat sistemi uygulanıp uygulanmayacağı ise Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde netleştirilecek. Atamalarda ağırlıklı olarak rehberlik, sınıf öğretmenliği, özel eğitim, matematik ve İngilizce branşlarında kontenjan açılması bekleniyor.
Kontenjanlar geldiğinde haberimizde yer alacak.