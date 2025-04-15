Kabine’de duyuruldu! 25 bin öğretmen ataması ne zaman? 2025-2026 öğretmen ataması son dakika kontenjan ve branş dağılımı

📌 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Nisan 2025'te duyurduğu 25 bin yeni öğretmen ataması kamuoyunda büyük heyecan yaratırken, gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Atamanın ne zaman yapılacağı ve branşlara göre kontenjan dağılımının ne olacağı merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, atama takvimi ve kontenjan dağılımı önümüzdeki günlerde resmî olarak açıklanacak. Sürecin Mayıs ayı başında netleşmesi ve başvuruların aynı ay içinde alınması bekleniyor. Öğretmen atamalarında mülakat sistemi uygulanıp uygulanmayacağı ise Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde netleştirilecek. Atamalarda ağırlıklı olarak rehberlik, sınıf öğretmenliği, özel eğitim, matematik ve İngilizce branşlarında kontenjan açılması bekleniyor.

Kontenjanlar geldiğinde haberimizde yer alacak.