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OGM 2025 personel alımı kurası ne zaman? OGM 4500 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilecek 4 bin 500 geçici işçi alımı süreci devam ediyor. Adaylar ise kura çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 17:23
OGM 2025 personel alımı kurası ne zaman? OGM 4500 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için 3477 sözleşmeli destek personeli ve 252 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 17 Mart itibarıyla başlamış olup, belirlenen tarihlerde e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: E-devlet OGM başvuru ekranıFotoğraf: E-devlet OGM başvuru ekranı

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

OGM tarafından yapılan açıklamaya göre, kura tarihi henüz netleşmedi. Kura çekilişi yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilerek ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitelerinden de duyurulacak. Adaylara bireysel yazılı tebligat gönderilmeyecek, bu nedenle resmi duyuruları takip etmeleri önemlidir.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KAÇ KATEGORİ VE KAÇ KIŞI ALINACAK?

Bu alımda aşağıdaki unvanlara sahip toplam 4 bin 500 geçici işçi istihdam edilecek:

🔹 3.105 Orman İşçisi

🔹 812 Arazöz Şoförü

🔹 160 Dozer Operatörü

🔹 233 Greyder Operatörü

🔹 122 Ekskavatör Operatörü

🔹 36 İş Makinesi Operatörü

🔹 32 Traktör Operatörü

Fotoğraflar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları OfisiFotoğraflar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucunda, iş ilanlarında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü ve uygulamalı sınavlara çağırılacaktır. Adaylar, kura ve sonrasındaki sınavlarla ilgili detaylı bilgilere OGM ve İŞKUR'un resmi internet siteleri üzerinden ulaşabilirler. Gelişmeleri takip etmek için resmi duyuruları kontrol etmeleri önerilir.

OGM 2025 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri:

  • 252 Daimi İşçi Alımı: 17-21 Mart 2025

  • 3477 Sözleşmeli Destek Personeli Alımı: 17-28 Mart 2025

  • 150 Sözleşmeli Personel Alımı: 4-14 Nisan 2025

Başvuru Şekli: Tüm başvurular, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemiyle yapılacak. Şahsen, posta veya dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise mezunu olmak.

KPSS B Grubu puanına sahip olmak.

Genel ve ilan bazlı özel şartları taşıyor olmak.

Şahsen başvuru kabul edilmemektedir.

Görev yerleri listesiGörev yerleri listesi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER

OGM, 3477 sözleşmeli destek personel alımını açıkladı. Başvuru yapabilecek iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Osmaniye, Çorum, Samsun, Amasya, Kırşehir, Çankırı, Tokat, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Düzce, Bursa, Yalova, Denizli, Trabzon, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Eskişehir, Hatay, Burdur, İstanbul ve diğer çok sayıda şehirde alım yapılacak.

Başvuru yapacak adaylar, ilgili ilanları isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden inceleyerek başvurularını tamamlayabilirler.

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