OGM 2025 personel alımı kurası ne zaman? OGM 4500 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Fotoğraflar: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucunda, iş ilanlarında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü ve uygulamalı sınavlara çağırılacaktır. Adaylar, kura ve sonrasındaki sınavlarla ilgili detaylı bilgilere OGM ve İŞKUR'un resmi internet siteleri üzerinden ulaşabilirler. Gelişmeleri takip etmek için resmi duyuruları kontrol etmeleri önerilir.

OGM 2025 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri:

252 Daimi İşçi Alımı: 17-21 Mart 2025

3477 Sözleşmeli Destek Personeli Alımı: 17-28 Mart 2025

150 Sözleşmeli Personel Alımı: 4-14 Nisan 2025

Başvuru Şekli: Tüm başvurular, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemiyle yapılacak. Şahsen, posta veya dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise mezunu olmak.

KPSS B Grubu puanına sahip olmak.

Genel ve ilan bazlı özel şartları taşıyor olmak.

Şahsen başvuru kabul edilmemektedir.