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İŞKUR’dan 86.009 personel alım duyurusu: İşçi, temizlik görevlisi, market elemanı, kasiyer, bekçi..

İŞKUR 81 ilde 86.009 kişiye istihdam sağlayacak büyük bir personel alımı başlattı. Temizlik görevlisinden market elemanına, işçi kasiyer ve bekçi personeline kadar geniş bir yelpazede açılan pozisyonlar, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte detaylar ve başvuru sürecine dair bilmeniz gerekenler.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 13:11 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 13:32
İŞKUR’dan 86.009 personel alım duyurusu: İşçi, temizlik görevlisi, market elemanı, kasiyer, bekçi..

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ilde toplam 86.009 kişi için istihdam kapılarını araladı. Temizlik görevlisinden market elemanına, güvenlik personelinden üretim işçisine kadar geniş bir yelpazede açılan pozisyonlar, iş arayanlar için adeta bir "altın fırsat" sunuyor. KPSS şartı olmadan yapılacak alımlarda, başvurular online olarak e-İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar ve "nasıl başvurulur?" sorusunun yanıtları.

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En Çok Alım Yapılan 10 Meslek

Beden İşçisi (Genel): 19.067 pozisyon,

Temizlik Görevlisi: 3.219 pozisyon,

Satış Elemanı/Danışmanı: 1.653 pozisyon,

Paketleme İşçisi: 1.616 pozisyon,

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Servis Elemanı (Garson): 1.383 pozisyon,

Konfeksiyon İşçisi: 1.364 pozisyon,

Ambar/Depo Görevlisi: 1.155 pozisyon,

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Kamyon Şoförü: 1.140 pozisyon,

Makineci (Dikiş): 1.100 pozisyon,

Ön Muhasebeci: 1.048 pozisyon.

Kimler Başvurabilir? Şartlar Neler?

KPSS Şartı Yok: Alımların büyük çoğunluğunda KPSS puanı aranmıyor.

Temel Şartlar:

18 yaşını doldurmuş olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlgili pozisyon için gereken asgari eğitim seviyesini karşılamak (örneğin, bazı pozisyonlar ilkokul mezuniyeti yeterli),

Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için).

Başvuru Süreci: Adım Adım İpuçları

İŞKUR Profili Oluşturun:

e-İŞKUR üzerinden ücretsiz kayıt yapın ve "aktif iş arayan" statüsüne geçin.

Filtreleme Yapın:

"Meslek", "il" veya "eğitim durumu" kriterlerini kullanarak size uygun ilanları bulun.

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Belgelerinizi Hazırlayın:

Kimlik fotokopisi, diploma ve askerlik belgesi (erkekler için) gibi evrakları önceden hazırlayın.

Son Tarihe Dikkat Edin:

Her ilanın başvuru süresi farklılık gösteriyor. Güncel takip için İŞKUR'u düzenli kontrol edin.

Kalıcı İstihdam: Alımların tamamı sürekli iş sözleşmesi kapsamında gerçekleşiyor.

Sosyal Güvence: SGK ve diğer yasal haklardan yararlanma imkanı.

Geniş Seçenekler: 81 ilde farklı sektörlerden pozisyonlar mevcut.

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Doğru Pozisyon Seçimi: Yetenekleriniz ve deneyiminizle örtüşen ilanlara başvurun.

CV'nizi Güncelleyin: İŞKUR profilinizde deneyimlerinizi ve eğitim bilgilerinizi eksiksiz doldurun.

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Mülakat Hazırlığı: Bazı özel sektör ilanlarında ön görüşme yapılabiliyor. Temel iletişim becerilerinizi gözden geçirin.

Kaynak: İlanlara başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edin.

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