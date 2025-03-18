İŞKUR’dan 86.009 personel alım duyurusu: İşçi, temizlik görevlisi, market elemanı, kasiyer, bekçi..

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ilde toplam 86.009 kişi için istihdam kapılarını araladı. Temizlik görevlisinden market elemanına, güvenlik personelinden üretim işçisine kadar geniş bir yelpazede açılan pozisyonlar, iş arayanlar için adeta bir "altın fırsat" sunuyor. KPSS şartı olmadan yapılacak alımlarda, başvurular online olarak e-İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar ve "nasıl başvurulur?" sorusunun yanıtları.