MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKYS tercihleri ne zaman başlayacak?

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SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

ÖSYM ayrıca, sınava ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unu kamuoyu ile paylaştı. Sınava giren adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek. Sorular, 2 Mart 2025 saat 13.30'dan itibaren görüntülenmeye başlandı ve bu süreç 12 Mart 2025 saat 23.59'da sona erecek.

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