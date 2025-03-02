SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKYS tercihleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) bugün 50 ilde 52 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 54 bin 221 adayın katıldığı sınav sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 16:08
MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKYS tercihleri ne zaman başlayacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

ÖSYM ayrıca, sınava ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unu kamuoyu ile paylaştı. Sınava giren adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek. Sorular, 2 Mart 2025 saat 13.30'dan itibaren görüntülenmeye başlandı ve bu süreç 12 Mart 2025 saat 23.59'da sona erecek.

SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EKYS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 EKYS sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EKYS Sonuçları Sonrasında Süreç Nasıl İşleyecek?

2025 EKYS sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirme süreci başlayacak. Adayların puanlarına göre atanma süreçleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yönetici pozisyonlarına başvuracak adayların sonuçlarına göre tercih sürecini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... Bahçeli’nin sözleri kıymetli
Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Avrupa harekete geçiyor! İngiltere ve Fransa’dan bomba hamle
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım
Getir
İmralı’dan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKK’nın silahlı kolu HPG’den ateşkes kararı! PJAK’dan pazarlık kokan açıklama
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alınan Cem Köksal serbest bırakıldı
10 yıl çalışana tazminat: Süre farkı var! Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor?
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | ABD’den skandal hamle
TOKİ Adana Ceyhan’daki afet konutlarını bitirdi! Depremzede vatandaşların o sözlerine Bakan Murat Kurum’dan yanıt: Bu sözler her şeye bedel
Kandil şark kurnazlığı peşinde! Öcalan’dan gelen kongre ve fesih çağrısına sinsiliklerle dolu bahane... Terör baronlarının son çırpınışı
Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu gözaltısı! Ben artık yaşayamıyorum deyip video çekti: Adliyeye böyle götürüldüler
Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak İslam hazımsızı CEO Cem Köksal’a destek çıktı! Bu ilk skandalı değil: TÜSİAD’ta da sahnedeydi
Siyah zeytinde deterjan! Bir gecede siyahlaştırmak için skandal yöntem! Gıda teröristleri bu kadarına da pes dedirtti
ATM’lerde yüz tanıma dönemi! Para çekenler dikkat! Dolandırıcılığın önüne geçilecek
Zorlu Holding Türkiye’de cepleri doldurup paraları İsrail’e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu?
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...