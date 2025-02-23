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2025 Kaymakamlık sınavı soru ve cevap anahtarı | Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adaylara Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi konularından sorular yöneltilirken, sınav süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler sınav sonuçları ve cevap anahtarına çevrildi.

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Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 15:47
2025 Kaymakamlık sınavı soru ve cevap anahtarı | Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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    İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Peki Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı yayımlandı mı?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kaymakamlık Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasında ilan edilen sonuçlar, adaylar için resmi tebliğ niteliğinde olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

    2025-Kaymakamlık Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

    23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2025-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

    Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

    SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav Sonuçlarında Puanlama Nasıl Yapılacak?

    Kaymakamlık sınavında yargı kararıyla iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak. Puan hesaplaması, geçerli sorular üzerinden tekrar yapılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Mülakat İçin Kaç Puan Gerekli?

    İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kontenjan doğrultusunda:

    İlk 260 aday ve 260. sıradaki adayla aynı puanı alanlar mülakata katılmaya hak kazanacak.

    70 ve üzeri puan alıp kontenjana giremeyen adaylar mülakata çağrılmayacak.

    70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

    Kaymakamlık sınavı sonuçları ve mülakat sürecine dair gelişmeleri takip etmek için ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi duyurularını izleyebilirsiniz.

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