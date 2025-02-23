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İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Peki Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı yayımlandı mı?

(Takvim Foto Arşiv) Kaymakamlık Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasında ilan edilen sonuçlar, adaylar için resmi tebliğ niteliğinde olacak.