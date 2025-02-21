Devlet kadrolarında büyük fırsat; KPSS’siz ve KPSS’li 3.626 memur alımı başladı!

17 Şubat tarihli ilanlar
BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL KOŞULLAR
Kamu kurumlarına yapılacak başvurularda adaylardan genel olarak şu şartlar aranmaktadır:
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Belirtilen KPSS puan türünden gerekli puanı almış olmak (Bazı kadrolarda KPSS şartı aranmayabilir)
Adli sicil kaydının bulunmaması
Sağlık açısından görevini yapmaya engel durumu olmamak
İlgili eğitim şartlarını taşıyor olmak (Lise, ön lisans veya lisans mezuniyeti şartı kadroya göre değişiklik göstermektedir)
BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜREÇ
Kamu kurumlarının yayımladığı ilanlara göre başvuru tarihleri değişkenlik göstermektedir. Bazı başvurular 17 Şubat itibarıyla başlarken, bazıları ise Nisan ayına kadar devam edecek. Adayların, başvuru yapmak istedikleri kurumların duyurularını takip etmeleri ve belirlenen süre içinde gerekli evraklarla başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Fotoğraf: AA
İLAN YAYINLANAN KURUMLAR VE KADROLAR
İşte bazı önemli kamu alımları ve detayları:
Bakanlıklar ve Kamu Kurumları
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 343 uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı (Başvurular: 3-16 Mart 2025)
İçişleri Bakanlığı: 95 il planlama uzman yardımcısı (Başvurular: 17-21 Mart 2025)
TÜBİTAK: 737 sürekli işçi alımı (Başvurular: 17 Şubat - 10 Mart 2025)
TMSF: 10 fon uzman yardımcısı alımı (Başvurular: 17 Mart - 4 Nisan 2025)
Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 5 bilişim personeli (Başvurular: 12-25 Şubat 2025)
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 400 askeri personel alımı (Başvurular: 10-20 Şubat 2025)
Üniversiteler
İstanbul Üniversitesi: 184 sözleşmeli personel (Başvurular: 10-24 Şubat 2025)
Anadolu Üniversitesi: 7 bilişim personeli (Başvurular: 17 Şubat - 3 Mart 2025)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 11 sözleşmeli personel (Başvurular: 20 Şubat - 7 Mart 2025)
Hacettepe Üniversitesi: 3 sözleşmeli personel (Başvurular: 17-21 Şubat 2025)
10 Şubat tarihi ile yayımlanan ilanlar
Belediyeler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 154 itfaiye eri alımı (Başvurular: 24-28 Şubat 2025)
Bakırköy Belediyesi: 60 memur (Başvurular: 7-9 Nisan 2025)
Şişli Belediyesi: 15 zabıta memuru (Başvurular: 24-28 Mart 2025)
Milas Belediyesi: 20 zabıta memuru (Başvurular: 9-11 Nisan 2025)
Aydın Büyükşehir Belediyesi: 10 itfaiye eri (Başvurular: 7-11 Nisan 2025)
Körfez Belediyesi: 25 zabıta memuru (Başvurular: 24-28 Şubat 2025)
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını ilgili kurumların resmi web sitelerinden veya kamuilan.sbb.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilir. Bazı kurumlar ise başvuruları şahsen ya da posta yoluyla kabul edebilmektedir. Başvuru yapmadan önce adayların ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından ilgili kurumlar değerlendirme sürecini tamamlayacak ve başvuru sonuçlarını duyuracaktır. Sonuçlar, kurumların resmi web sitelerinde ve duyuru sayfalarında yayımlanacaktır.