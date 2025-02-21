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Devlet kadrolarında büyük fırsat; KPSS'siz ve KPSS'li 3.626 memur alımı başladı!

Kamuda çalışmak isteyen adaylar için müjdeli haber geldi. 47 farklı kamu kurumu, bünyesine memur, uzman yardımcısı, tekniker, zabıta memuru ve destek personeli alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve ilan detayları...

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:35
Devlet kadrolarında büyük fırsat; KPSS’siz ve KPSS’li 3.626 memur alımı başladı!

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    Kamu kurumları, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 48 kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 3.626 personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar kamuilan.sbb.gov.tr adresinde yayımlandı. İçerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SSB, TÜBİTAK, TSMF ve çok sayıda belediye bulunan kurumlar, uzman yardımcısı, memur, tekniker, destek personeli gibi çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak.

    Fotoğraf: kamuilan.sbb.gov.trFotoğraf: kamuilan.sbb.gov.tr

    KAMUYA 3.626 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! İŞTE TÜM DETAYLAR

    Kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlara göre, Türkiye genelinde 3.626 personel alımı gerçekleştirilecek. Kamu ilanları kapsamında çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve kamu kurumları, farklı kadrolarda istihdam sağlamak için duyurularını yayımladı. Adaylar, ilgili alımlara başvurularını belirlenen tarihlerde gerçekleştirebilecek.

    19 Şubat tarihli ilanlar19 Şubat tarihli ilanlar

    HANGİ KURUMLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

    Yayımlanan ilanlara göre, 47 farklı kamu kurumu personel alımı gerçekleştirecek. Bu kurumlar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve çok sayıda belediye yer alıyor. Alımlar, uzman yardımcısı, memur, tekniker, destek personeli, zabıta memuru, itfaiye eri, büro personeli gibi birçok farklı pozisyon için gerçekleştirilecek.

    17 Şubat tarihli ilanlar17 Şubat tarihli ilanlar

    BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL KOŞULLAR

    Kamu kurumlarına yapılacak başvurularda adaylardan genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

    T.C. vatandaşı olmak

    18 yaşını doldurmuş olmak

    Belirtilen KPSS puan türünden gerekli puanı almış olmak (Bazı kadrolarda KPSS şartı aranmayabilir)

    Adli sicil kaydının bulunmaması

    Sağlık açısından görevini yapmaya engel durumu olmamak

    İlgili eğitim şartlarını taşıyor olmak (Lise, ön lisans veya lisans mezuniyeti şartı kadroya göre değişiklik göstermektedir)

    BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜREÇ

    Kamu kurumlarının yayımladığı ilanlara göre başvuru tarihleri değişkenlik göstermektedir. Bazı başvurular 17 Şubat itibarıyla başlarken, bazıları ise Nisan ayına kadar devam edecek. Adayların, başvuru yapmak istedikleri kurumların duyurularını takip etmeleri ve belirlenen süre içinde gerekli evraklarla başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

    Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

    İLAN YAYINLANAN KURUMLAR VE KADROLAR

    İşte bazı önemli kamu alımları ve detayları:

    Bakanlıklar ve Kamu Kurumları

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: 343 uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı (Başvurular: 3-16 Mart 2025)

    İçişleri Bakanlığı: 95 il planlama uzman yardımcısı (Başvurular: 17-21 Mart 2025)

    TÜBİTAK: 737 sürekli işçi alımı (Başvurular: 17 Şubat - 10 Mart 2025)

    TMSF: 10 fon uzman yardımcısı alımı (Başvurular: 17 Mart - 4 Nisan 2025)

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 5 bilişim personeli (Başvurular: 12-25 Şubat 2025)

    Sahil Güvenlik Komutanlığı: 400 askeri personel alımı (Başvurular: 10-20 Şubat 2025)

    Üniversiteler

    İstanbul Üniversitesi: 184 sözleşmeli personel (Başvurular: 10-24 Şubat 2025)

    Anadolu Üniversitesi: 7 bilişim personeli (Başvurular: 17 Şubat - 3 Mart 2025)

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 11 sözleşmeli personel (Başvurular: 20 Şubat - 7 Mart 2025)

    Hacettepe Üniversitesi: 3 sözleşmeli personel (Başvurular: 17-21 Şubat 2025)

    10 Şubat tarihi ile yayımlanan ilanlar10 Şubat tarihi ile yayımlanan ilanlar

    Belediyeler

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 154 itfaiye eri alımı (Başvurular: 24-28 Şubat 2025)

    Bakırköy Belediyesi: 60 memur (Başvurular: 7-9 Nisan 2025)

    Şişli Belediyesi: 15 zabıta memuru (Başvurular: 24-28 Mart 2025)

    Milas Belediyesi: 20 zabıta memuru (Başvurular: 9-11 Nisan 2025)

    Aydın Büyükşehir Belediyesi: 10 itfaiye eri (Başvurular: 7-11 Nisan 2025)

    Körfez Belediyesi: 25 zabıta memuru (Başvurular: 24-28 Şubat 2025)

    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

    Adaylar, başvurularını ilgili kurumların resmi web sitelerinden veya kamuilan.sbb.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilir. Bazı kurumlar ise başvuruları şahsen ya da posta yoluyla kabul edebilmektedir. Başvuru yapmadan önce adayların ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuruların tamamlanmasının ardından ilgili kurumlar değerlendirme sürecini tamamlayacak ve başvuru sonuçlarını duyuracaktır. Sonuçlar, kurumların resmi web sitelerinde ve duyuru sayfalarında yayımlanacaktır.

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