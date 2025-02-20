Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 askeri personel alımı sonuçları!

Başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belirlenmemiştir. Ancak, sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenmektedir. Adaylar, sonuçları ve sınavlara ilişkin bilgileri Sahil Güvenlik Komutanlığı 'nın resmi internet sitesi olan "www.sg.gov.tr" adresinden takip edebilirler.

(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Uzman erbaş alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olmak).

Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis olmuş olmak.

Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Şubat 2020 ve sonrasında terhis olanlar).

Askerlik hizmetini yaparken başvuranlar için, birliklerinden "Uzman Erbaş Olur" nitelik belgesi almış olmak.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru bitiş tarihi itibarıyla yalnızca terhis olmuş olanlar başvuru yapabilecektir.