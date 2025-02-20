Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 askeri personel alımı sonuçları!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 10 Şubat 2025 tarihinde başlayan uzman erbaş alımı başvuruları bugün sona eriyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresinden yapıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 10 Şubat 2025 tarihinde başlayan uzman erbaş alımı başvuruları bugün sona eriyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresinden yapıldı.
Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belirlenmemiştir. Ancak, sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenmektedir. Adaylar, sonuçları ve sınavlara ilişkin bilgileri Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi olan "www.sg.gov.tr" adresinden takip edebilirler.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Uzman erbaş alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olmak).
Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis olmuş olmak.
Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Şubat 2020 ve sonrasında terhis olanlar).
Askerlik hizmetini yaparken başvuranlar için, birliklerinden "Uzman Erbaş Olur" nitelik belgesi almış olmak.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru bitiş tarihi itibarıyla yalnızca terhis olmuş olanlar başvuru yapabilecektir.
Askeri okullar veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda daha önce görev yapmamış veya bu kurumlardan ayrılmamış olmak.
Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" raporu almış olmak.
En az 164 cm boyunda olmak ve boy-kilo oranı tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak.
Başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru sürecini tamamlayan adayların, sonuçların açıklanacağı tarih ve sonraki aşamalarla ilgili güncel bilgileri düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.