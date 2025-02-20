(Kaynak: AA)
PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
◾ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Yurt dışı kadrolar için özel düzenlemeler hariç).
◾ Yaş şartı: Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
◾ Kamu haklarından mahrum olmamak ve devlet memurluğuna engel herhangi bir durumu bulunmamak.
◾ Sabıka kaydı: Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan mahkûm olmamak.
◾ Sağlık durumu: Sürekli olarak yurt içi veya yurt dışında görev yapmaya engel teşkil edecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak (Engelli personel alımları hariç).
◾ Mecburi hizmet yükümlülüğünün olmaması (Başka bir kurum veya kuruluşla zorunlu hizmet sözleşmesi içinde bulunmamak).
◾ Eğitim şartı: Atanacağı pozisyon için PTT Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim kriterlerini sağlamak.
◾ Emekli olmamak:
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almıyor olmak.