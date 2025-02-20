Bu yıl PTT'nin personel alımıyla ilgili başvuru süreci adaylar tarafından takip ediliyor. İş başvurusu yapmak isteyenler için belirlenen şartlar ve başvuru tarihleri gündeme geliyor. KPSS şartı olmadan veya mülakatsız alım olup olmayacağı konusunda da net bir açıklama bulunmuyor. Peki PTT alımları ne zaman? PTT memur alımı başvurusu nereden yapılır? Konuyla ilgili merak edilenler…